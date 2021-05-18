寧德時代澄清LFP電池漲價消息：假的

針對台媒報導指出寧德時代可能調漲磷酸鐵鋰 (LFP) 電池報價的消息，寧德時代週二 (18 日) 表示消息並不屬實，公司沒有調漲產品銷售的計劃。

台媒指出由於 Tesla Model 3 近期調漲中國售價，外傳寧德時代可能跟進調漲 10%。而 LFP 材料 2021 年飆漲五成，原料成本由電池芯廠自行吸收，並未反應在下游客戶上。

大多數 LFP 電池廠都希望龍頭寧德時代能帶頭漲價，以因應 LFP 材料成本的急劇上漲的壓力，電池廠擔心一旦自行調漲電池報價可能會掉單。但寧德時代今日出面澄清目前沒有調漲 LFP 電池價格的計劃。

(圖片: AFP)

由於未來兩年歐洲將力推小型的平價電動車，特斯拉、福斯、賓士母公司戴姆勒都將增加碼購買 LFP 電池，使得 LFP 電池一下成為市場焦點。

有消息指出，今明兩年歐洲將逾 10 款的電動車，當中特斯拉推出小型電動車，預期將搭載寧德時代的 LFP 電池。之前這類電池大多是中國電動車所搭載，歐美業者很少使用。不過自去年特斯拉開始大量使用 LFP 電池後，讓 LFP 電池成為全球電動車電池產業重要要一環。另外，外傳蘋果研發中的電動車，預計 2024 年問世也會使用 LFP 電池。

根據開源證券的研究報告內容指出，寧德時代的 LFP 電池的能量密度為 178 Wh/kg，而鎳鈷錳 (NCM) 鋰電池的能量密度為 240 Wh/kg，此外 Panasonic 的鎳鈷鋁 (NCA) 鋰電池的能量密度則高達 260 Wh/kg

雖然電池能量密度上 LFP 電池雖然不比三元電池，但相較而言更為安全，且低價的性質也讓它在部份車型佔有一席之地。

