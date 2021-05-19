〈陸港盤後〉礦產跌、汽車漲 上證挫、深證與創業板齊揚

中國原物料期貨報價回檔，導致相關類股群下挫，拖累週三 (19 日)A 股三大指數開低，非鐵金屬、鋼鐵等原物料類股下挫，前一個交易日領漲的軍工類股也出現回檔，不過交通運輸類股表現相對亮眼，使得 A 股各指數走勢分歧。

受制於原物料族群的回檔，上證一直保持弱勢，但汽車類股因美國總統拜登公布 1740 億美元的電動車計劃而狂飆，科技類股也跟進受惠，刺激深證、創業板指勁揚，創業板指盤中更一度上漲逾 1%。

成交量能方面，今日滬深兩市成交金額略為提升，但仍不足人民幣 8000 億元，達人民幣 7915 億元，較前一交易日上揚人民幣 394 億元。

港股方面，今日因佛誕節休市一日。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.51%，報 3510.96 點；科創 50 指數小漲 0.34%，報 1326.14 點；深證成指小漲 0.23%，報 14484.45 點；創業板指上漲 0.8%，報 3114.72 點。

北向資金進出方面，由於港股今日休市，因此滬港股通暫停交易。

法人觀點

中金公司認為，從指數的振幅、成交量所反應的市場情緒變化、調整時間、估值等層面對比過去來看，現階段屬於中期修正行情。而根據近期指數各方要素顯示大盤處於中期修正尾聲，投資人對後市不應太過悲觀。

週期性類股今年以來所累計的漲幅較高，再加上面臨著政策環境的不確定性，需求可能並不如預期強勁，因此不排除出現獲利了結賣壓的現象。而成長型類股在回檔整理後，有機會重新獲利資金青睞。