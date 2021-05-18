台股絕地反彈 聯發科強漲8% 市值重返1.5兆元

儘管國內疫情持續升溫，但隨著恐慌賣壓逐步消化，台股今 (18) 日展開絕地大反彈，盤中狂拉超過 770 點，聯發科 (2454-TW) 也強漲近 8%，最高一度達 990 元，企圖挑戰千元大關，市值也重返 1.5 兆元，達 1.5743 兆。

台股近日受國內疫情升溫影響，指數連日重挫，短短 6 個交易日，自高點 17304 跌至低點 15159 點，一舉摜破所有短均，更失守半年線，短線波段跌幅高達 10%，聯發科也從 1025 元跌至最低 821 元。

不過，從聯發科籌碼面來看，外資昨日由賣轉買，終止連六賣，投信也持續買超，連三買，合計買超達 3000 張，顯示法人仍看好聯發科後市發展。

展望第二季，聯發科看好全產品線將持續成長，其中，5G 手機事業帶動最強勁，營收估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，續創歷史新高，同時也上調今年 5G 手機晶片市占率將達 45% 以上。

全年來看，聯發科訂單能見度相當高，依據現今取得產能，今年營收年增幅至少 40%，營收約為 4500-6000 億元，外資估，聯發科今年每股純益約 50-60 元。