上海南僑今登A股 掛牌首日大漲逾4成

南僑 (1702-TW) 轉投資南僑食品集團（上海）公司，今 (18) 日在中國大陸 A 股以每股 16.98 元人民幣上市掛牌，成為與臻鼎 - KY(4958-TW)、鴻海 (2317-TW) 同樣，都是在兩岸雙掛牌的上市公司，上海南僑今天開盤直衝人民幣 24.45 元，漲幅 44%。

南僑食品集團（上海）公司 2018 年向大陸監證會遞交 A 股掛牌申請文件，今年 1 月 14 日獲審議通過，今天掛牌交易，上海南僑食品初次上市將發新股募集約人民幣 11.26 億元 (新台幣 48.98 億元) ，主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業。

除在中國上市籌資，南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元，並啟動第一期，花 13 億元建置新米果產線，目前產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前獲董事會同意，拚明年能夠啟動規劃。

南僑 2021 年第一季稅後純益 2.8 億元，季減 9.97%，年增 2.79 倍，每股純益 1.13 元。

台灣上市公司後續有巨大 (9921-TW)、柏承 (6141-TW) ，也都計畫對轉投資大陸子公司申請中國大陸 A 股上市。