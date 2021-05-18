【日盛投顧】10日線為多頭反攻之要地

◆盤勢分析

1. 週二台股開高走高震盪，最高點 16，153 點站回 5 日線 (15，780 點) 及半年線 (15，651 點) 但尚未收復 10 日線 (16，384 點)、月線(16，861 點) 及季線 (16，545 點)，但最低點 15，565 守穩年線(14，017 點)，終場指數上漲 792.09 點，漲幅 5.16%，收在 16，145.98 點，成交金額為 4，127.42 億元，小於 5 日均量(5，540 億元) 及 20 日均量(5，360 億元)。三大法人合計買超 298.18 億元：外資買超億 221.34 元、投信買超 12.73 億元、自營商買超 64.10 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為 15，159 點至 15，650 點，壓力為 16，350 點至 16，850 點。

(3)、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值 (31) 小於 50，短線震盪整理。

3. 櫃買指數漲幅 4.33%，收在 188.95 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 176 點附近，壓力為 193 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值 (24) 小於 50，短線整理嘗試築底。

4. 我們認為台股近期走勢震盪築底，台股選股方向可留意第一季財報優、4 月營收靚、2021 年展望佳、半導體、電動車、金融、運輸、原物料、生技 / 防疫等。

結構半導體、面板、金融、運輸、原物料引領反彈

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3006 晶豪科、3545 敦泰等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛、2451 創見等也受益。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、2449 京元電、3264 欣銓營運旺。

2. 面板：供需吃緊，3481 群創、2409 友達 2021 年迎來好光景。

3. 金融：15 家上市櫃金控 2021 年前 4 月獲利跳增，指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

4. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

6. 防疫 / 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、4128 中天、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 6491 晶碩等。新冠肺炎疫情不止，6547 高端疫苗、6589 台康生技、6504 南六、4142 國光生、2108 南帝、6582 申豐、1732 毛寶等為相關題材個股。