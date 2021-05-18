敏成攜美德州台資口罩廠建置產線 6月中運送設備

盛弘集團 (8403-TW) 集團旗下熔噴不織布廠敏成 (4431-TE) 今 (18) 日宣佈，與德州台資口罩廠共同打造一條龍式個人防護設備 (PPE) 生產線，目前有兩條產線完成改良升級，預計 6 月中旬運往美國德州休士頓，進軍美國市場。

敏成以雙主軸搶攻美國口罩商機，首先鎖定美國大型通路醫療口罩長期需求，包括零售業龍頭 Walmart、大型連鎖賣場 Costco、藥妝連鎖通路 CVS 及連鎖藥局 Walgreens 等；另外也看好後疫情時代商標授權市場，目標瞄準美國職業體育聯賽的商標授權口罩商機。

敏成去年底攜手美德醫 - DR(9103-TW)，在菲律賓廠設立熔噴產線，供應口罩過濾層，進行 PPE 生產流程的垂直整合，依循此商業合作模式，敏成再與德州台資口罩廠合作，布局美國市場，打造國際防疫物資供應平台。

集團執行長楊弘仁指出，新冠疫情改變大眾的生活消費習慣，口罩成為生活必要配備，隨著美國已過半成年接種新冠疫苗，今年底可望逐步恢復正常經濟生活，球賽及演唱會等大型活動也將陸續開放，屆時周邊商品需求將逐步回溫。

楊弘仁表示，除看好一般醫療口罩需求外，也瞄準美國後疫情時代，商標授權 Logo 口罩消費市場潛力，待美國建置產線後就會展開授權洽談，期望此發展策略，能逐步提升海外市場營運表現。