〈美股盤前要聞〉投資人聚焦復甦前景 美股期貨回升

投資人聚焦在各國疫苗接種進展和經濟重啟後的復甦前景。Fed 副主席表示目前談論縮減購債規模還為時過早。美股期貨週二 (18 日) 回升，道瓊期貨漲 0.24%，標普 500 期貨漲 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.55%。

1. Fed 副主席：談論縮減 QE 還為時過早

聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，上週 4 月份的數據顯示通膨率上升可能是由暫時性因素所驅動，4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展，目前談論縮減購債規模還為時過早。

克拉里達樂觀看待今年美國經濟，克拉里達稱，由於就業和其他供應瓶頸得到解決，而且經濟復甦加速，美國今年經濟成長率可能達 7%。

然而，克拉里達表示，上週 4 月份的數據顯示通膨率上升可能是由暫時性因素驅動的，4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展，現在談論縮減購債規模還為時過早。

2. 美國 6 月底前釋出 2 千萬劑輝瑞、莫德納、嬌生疫苗

由於美國疫苗供應逐漸大於需求，美國總統拜登周一 (17 日) 宣布，在 6 月底前將向其他受新冠疫情影響的國家釋出至少 2,000 萬劑的新冠疫苗，這是美國首次與他國共享授權的新冠疫苗。

據知情美國官員透露，2,000 萬劑的疫苗由輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (Moderna)(MRNA-US)、嬌生 (JNJ-US)3 家授權藥廠提供。不只如此，等到阿斯特捷利康 (AZ) 獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授權核准使用，拜登將履行先前承諾，向有需要的國家釋出 6,000 萬劑 AZ 疫苗。

這些措施只是美國幫助各國抗疫的第一步，代表接下來的 6 周內總計將向海外國家送出 8,000 萬劑的疫苗。這名官員還說，美國送出的 8,000 萬的疫苗量，是目前為止其他國家共享疫苗數量的 5 倍之多。

3. Fisker 看好與麥格納、鴻海結盟

電動車廠 Fisker (FSR-US) 周一 (17 日) 公布 2021 年度第一季財報，業績符合公司預期，隨著 Project PEAR 的宣布上調營業費用，並強化與鴻海 (2317-TW)、麥格納合作的信心。

該公司計劃明年推出首款車型，Fisker 周一表示，第一季營收 2.2 萬美元，優於公司預期，每股虧損 63 美分，現金餘額為 9.85 億美元，目前電動車預訂量已超過 1.6 萬輛，其中有 5 成為休旅車款。

考量到剛宣布的 Project PEAR ，今年全年營運費用將增加 3000 萬美元，不過，預估今年工廠和設備支出仍落在 2.1 億至 2.4 億美元之間，與先前展望不變。

4. 傳亞馬遜洽談收購米高梅

The Information 周一 (17 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正就收購美國指標性電影製片廠米高梅進行談判，若收購案最終敲定，將為 Amazon Prime Video 打上一劑強心針。

報導引述知情人士說法指出，由於米高梅擁有 007 系列、Epix 有線電視頻道、維京傳奇與 Shark Tank 等熱門影集與節目，這將有利於強化亞馬遜串流媒體平台的內容。

根據報導，米高梅去年下半年便尋求出售，曾與蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix (NFLX-US) 進行討論，考慮將其 007 新系列作以串流方式登場。

5. 波克夏 Q1 大砍銀行和能源股

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威公布第 1 季持股變動，唯一新買進怡安 (Aon) 一檔股票，並增持電信商 Verizon、連鎖超市 Kroger 等公司，另一方面大砍銀行股和能源股，富國銀行部位幾乎清空。最大持股依然是蘋果。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，波克夏在 3 月底止的一季當中共賣出 64.5 億美元股票，僅買進 25.7 億美元股票。手中現金和約當現金部位為 1454 億美元，逼近歷史紀錄。

波克夏第 1 季持股最令人意外的，莫過於大砍 51% 雪佛龍持股。波克夏 2 月才新買進該公司價值 40 億美元的股票，巴菲特甚至在 5 月初的年度股東大會中讚揚雪佛龍有益於社會。波克夏並把富國銀行 (WFC-US) 持股大砍 98%，幾乎清空這筆歷時 31 年的投資