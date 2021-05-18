美國首次共享疫苗！6月底前釋出2千萬劑輝瑞、莫德納、嬌生疫苗

由於美國疫苗供應逐漸大於需求，美國總統拜登周一（17 日）宣布，在 6 月底前將向其他受新冠疫情影響的國家釋出至少 2,000 萬劑的新冠疫苗，這是美國首次與他國共享授權的新冠疫苗。

據知情美國官員透露，2,000 萬劑的疫苗由輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (Moderna)(MRNA-US)、嬌生 (JNJ-US)3 家授權藥廠提供。不只如此，等到阿斯特捷利康 (AZ) 獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授權核准使用，拜登將履行先前承諾，向有需要的國家釋出 6,000 萬劑 AZ 疫苗。

這些措施只是美國幫助各國抗疫的第一步，代表接下來的 6 周內總計將向海外國家送出 8,000 萬劑的疫苗。這名官員還說，美國送出的 8,000 萬的疫苗量，是目前為止其他國家共享疫苗數量的 5 倍之多。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）證實該名官員的說法，表示這些疫苗將用於幫助各國對抗疫情，也說 6,000 萬劑的阿斯特捷利康疫苗會先經過 FDA 審查後才送出，預計在 6 月底前送出 8 千萬劑疫苗。

目前還不清楚拜登政府將會向那些需要疫苗的國家分送疫苗，不過墨西哥與加拿大到已收到美國的阿斯特捷利康疫苗庫存。輝瑞除了拜登政府的共享疫苗計畫之外，也已開始向墨西哥、加拿大、烏拉圭等國運送在美國生產的疫苗。

美國疫苗分送計畫是新冠疫情的分水嶺，也是拜登執政團隊的轉折點。美國在經歷拜登與川普兩任總統的領導下，國產的數億劑疫苗幾乎都在國內接種，並未對外輸出，因此美國成為全球新冠疫苗接種最成功的國家，卻也加劇了富國與窮國之間的不平等。

隨著美國的病例不斷下降，疫苗接種速度也跟著放緩，與前一個月相比，疫苗接種速度下降逾三分之一，目前每天約有 200 萬劑的疫苗接種數。至周一為止，美國至少約有 60% 的成年人已經接種至少一劑疫苗。