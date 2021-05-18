歐美經濟重啟利多 布蘭特原油漲破70美元 創3月中以來最高

對美國、歐洲疫情趨緩帶動需求回升的樂觀預期，帶動布蘭特原油周二 (18 日) 突破每桶 70 美元價格，創下 3 月以來最高。

台北時間周二 17 時許，布蘭特原油期貨上漲 0.89％，暫報 70.08 美元，為 3 月 15 日以來首次突破 70 美元。美國基準西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 0.75％，暫報 66.78 美元。

布蘭特原油期貨價格日線圖 (圖：Investing.com)

今年迄今，隨著需求自疫情中緩慢回升，石油在內等大宗商品價格強勁反彈，既使亞洲部分地區疫情加劇，在歐美能源消費回溫下，交易商仍對石油的牛市前景感到樂觀。

英國已在本周一 (17 日) 重啟經濟，解除多人聚會的社交距離限制，並重新開放國內電影院、博物館及體育競賽等活動，歐洲部份國家也開始重新開放城市和觀光景點。

隨著國內新增病例數持續下滑，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 日前宣布放寬口罩配戴規定，允許完全接種疫苗的民眾可不必在室外配戴口罩。

場外石油經紀商 PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 表示，經濟增長再度朝高位邁進，人們普遍認為，經濟復甦將迅速帶動石油需求回升，這使他們感到亢奮。