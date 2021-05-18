外資忙回補台股 連二日加碼面板雙虎 連3買台積電

台股今 (18) 日大漲 792.09 點，改寫史上最大漲點，收盤上漲 5.16% ，收 16145.98 點，重回 1 萬 6000 點，同時也收復半年線，外資繼 17 日買超 333.9 億元後，今天再加碼 221.34 億元，兩日合買 555.24 億元，且連續兩日加碼友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 合計 22.22 萬張，連續 3 日回補台積電 (2330-TW)，今日再買 8916 張。

三大法人今日同步買超台股 298.17 億元，外資及陸資買超 221.34 億元，投信買超 12.72 億元，自營商買超 64.11 億元；但外資加空期貨市場空單，顯然對行情不敢大意，增加 4707 口，未平倉合約口數則增加到 20104 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，群創、聯電、華邦電、陽明、友達、國泰金、鴻海、富邦金、永豐金、台積電；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，宏碁、國喬、臺企銀、廣達、和桐、榮成、益航、緯創、中纖、亞泥。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，聯電、國泰金、富邦金、寶成、欣興、技嘉、健策、聯詠、景碩、台表科；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，友達、南紡、大成鋼、鴻碩、精元、中鴻、慧洋 - KY、台橡、強茂、南茂。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，中鋼、聯電、鴻海、長榮、開發金、宏碁、群創、友達、中石化、燁輝；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，新光金、日盛生、元大金、中工、東森、京城銀、陽明、欣陸、裕隆、中纖。

證券分析師張黃漢成出，大盤今天反彈，成交值萎縮為 4102.07 億元，盤勢應屬跌深反彈首日正常成交量能，預估大盤將反彈到季線 16545 點遭遇反壓。