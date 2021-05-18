台股反攻收復半年線 外資加碼逾200億元 三大法人買超298.17億元

台股今 (18) 日展開報復性反彈，直登萬六關卡，台積電、聯電、聯發科等護國神山全面甦醒，金融及跌深傳產股也強勢上漲，面板雙虎、貨櫃三雄及中鋼均亮燈漲停，終場指數大漲 792.09 點，收在 16145.98 點，創史上最大漲點，收復半年線，外資連續 2 天大買台股，三大法人合計買超 298.17 億元。

台股成交值萎縮至 4102.07 億元。觀察籌碼面，外資繼昨天回頭買超 333.9 億元後，今日再加碼大買 221.4 億元；投信持續買超 12.72 億元，為連 10 買；自營商也轉為買超 64.1 億元，三大法人合計買超 298.17 億元。

權王台積電回神，勁揚逾 4%，收 572 元，單日市值增加近 6000 億元；聯電吸引大量買盤湧入，股價直奔漲停 48.3 元；聯發科噴漲近 9%，逼近千元關卡，終場收 994 元；金控雙雄同樣跌深反彈，國泰金亮燈漲停收 53.5 元，富邦金也有近 9% 的漲幅；台塑、南亞同步勁揚逾 4%。

在聯發科登高一呼下，IC 設計股重登多頭指標，驅動晶片廠聯詠、敦泰連袂攻上漲停板，分別收 513 元、163 元，晶豪科與群聯同步亮燈漲停，其他包括聯陽、新唐、揚智、鈺創等近 30 檔也都衝上漲停板，為盤面強勢族群之一。

鋼鐵、航運、面板三大族群重回多頭懷抱，中鋼領軍率先攻上漲停，達 34.8 元，東和鋼鐵、春雨、大成鋼、中鴻、豐興、新光鋼等多達 25 檔亮燈漲停，買氣相當熱絡。面板股群創、友達均攻上漲停價，分別來到 20.7、22 元，彩晶同步亮燈漲停，達 17.9 元。

台股止跌回升，大立光與矽力 - KY 股價同步走揚，不過，矽力表現相對強勢，終場收 2905 元，一舉站回月線及 10 日線，漲幅放大至 5.4%，大立光終場僅小漲 0.5%，收 2865 元，暫失股王寶座。