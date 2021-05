慶賀臺北富邦勇士封王 富邦金控子公司齊推奪冠優惠活動

富邦 60 週年喜迎第一金,臺北富邦勇士籃球隊勇奪 P. LEAGUE + 首屆總冠軍,也是富邦勇士隊隊史第二冠!睽違 20 年臺灣職業籃球首冠誕生,富邦金控旗下各公司也將陸續推出奪冠優惠活動,與全民同享奪冠榮耀,在疫情嚴峻時刻,富邦也盼運動正能量能為社會緊張氛圍注入鼓舞的力量!

2014 年「富邦勇士隊」正式納入富邦金控旗下,富邦集團以強烈的企圖心和職業規格打造球隊形象,並在 SBL 第 16 季 (2018-2019) 奪下隊史首冠!2019 年底,臺灣新職業籃球聯盟 P. LEAGUE + 成立,P. LEAGUE + 元年例行賽勇士隊打出 19 勝 5 敗,季末以 8 連勝佳績登頂拿下例行賽第一名,而個人也不惶多讓囊括多個獎項,包含「年度 GM」蔡承儒、「年度教練」許晉哲、「年度人氣王」林志傑、「年度 MVP」張宗憲及「年度洋將」塞瑟夫。最終更不負球迷期待,以 All For One,One For All 的精神成功獲得冠軍金盃!

富邦作為台灣體育最強後盾,於疫情致社會氛圍低迷時,持續支持臺北富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊、臺北馬拉松、彰化田中馬拉松、高雄富邦馬拉松、新北市萬金石馬拉松等球隊及賽事舉辦,因為富邦相信運動除了能提升個人健康,還能產生鼓舞社會正向的能量,而精彩的賽事更成就無限可能!

冠軍之路,富邦金控「勇」遠支持,即日起也將展開一系列封王慶祝及優惠活動,為台灣加油打氣。富邦 FUBON 臉書粉絲團率先發布奪冠慶祝影片,5/20(四)-6/2(三) 限時 14 天,綁定富邦 FUBON LINE 官方帳號並完成好友指定任務,就有機會抽中勇士隊冠軍紀念商品及 LINE POINT。

富邦人壽健康邦 LINE 帳號加碼「撒幣慶封王」,只要加入成為 LINE 富邦人壽健康邦好友,參加封王慶祝活動,就有機會抽中 LINE POINT。

台北富邦銀行 3 好禮與您同歡!數位存款帳戶轉帳或消費、信用卡刷卡滿額抽勇士冠軍紀念商品,同慶奈米投兩週年感謝祭,7/31 前申購享信管費兩個月兩折優惠。

富邦產險網路投保汽車、機車強制險加碼抽勇士冠軍周邊商品;富邦證券亦將推出勇士封王抽獎活動敬請期待!

★更多活動資訊請見以下連結。

富邦金控慶勇士奪冠影片:https://www.facebook.com/FUBON/posts/2926380714314316

富邦人壽活動網址:https://lihi.tv/WQAIw

台北富邦銀行活動網址:https://www.fubon.com/banking/event/hot/20210517A/index.html

富邦產險活動網址:https://www.fubon.com/insurance/b2c/campaign/fubonbraves/index.html