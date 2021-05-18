高盛有信心！中國加強監管網路巨頭 無礙數位經濟蓬勃發展

高盛經濟學家表示，中國的數位經濟將繼續蓬勃發展，高盛認為，儘管中國推出針對網路平台的反托拉斯監管，以及多款 APP 因違規收集個資而需要整改等一系列舉措，顯示中國網路監管最近收緊許多，但長期看，並無礙中國數位網路領域的商業發展。

高盛在週二 (18 日) 一份報告中表示，中國對於網路監管的強度上升，這表明了該行業在經歷十餘年來的驚人擴張之後，北京的監管政策正在趕上並適應數位經濟。

高盛經濟學家 Hui Shan 表示：「短期內，中國的新規定和監管措施可能會導致相關領域的成長放緩，但是長遠來看，這也將有助於營造一種持久競爭和風險降低的環境。」

最近幾個月，中國政府採取措施整頓包括阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (0700-HK) 在內的科技巨頭。

高盛看好中國的「新五年規劃」

高盛報告表示，包括資訊科技產業以及傳統行業數位化在內的數位經濟規模，到去年猛增到 39.2 兆人民幣 (約合 6.1 兆美元)，約占中國國內生產毛額的 39%，而 2005 年時此一比例僅為 14%。

此外，據高盛統計 2016-2019 年期間，數位經濟為中國 GDP 增長的貢獻超過了 60%。

高盛報告表示，中國新五年規劃中設定的政策和目標將提振數位經濟，其中包括到 2025 年將數位經濟核心產業增加值占 GDP 比重從 2020 年的 7.8% 提高到 10%，重點是建設數位基礎設施並幫助傳統產業實現數位化。

高盛報告指出，自 2005 年以來該行業平均每年 20% 的快速成長，引起了人們對行業集中度及其對就業和收入不平等影響的擔憂。

高盛經濟學家們指出：「我們預計中國的數位經濟將繼續快速成長，特別是傳統部門數位化可以顯著提高生產率的領域，而監管收緊可能會放緩受影響領域的短期成長，但從長遠來看應該能改善商業環境和風險管理。」

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