阿里巴巴：螞蟻將成金控集團 受金融法規監管

週二 (13 日) 阿里巴巴 (9988-HK) 宣布旗下螞蟻集團在中國金融主管機關的指導下，為全面符合監管要求，近期已完成整頓方案的研究和製定工作。螞蟻集團將申請設立為金融控股公司，使金融業務全數納入政府監管規範中。

螞蟻董事長兼 CEO 井賢棟表示，在全力保證業務符合法規的同時，螞蟻集團會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務品質。在整頓過程中堅持「兩不加、兩不降」原則，即不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務品質、不降低風險防範標準和要求。'

(圖片: AFP)

螞蟻集團業務整頓方向：

支付業務回歸支付本質，堅持小額便民、服務小微定位。

申設個人徵信公司，依法持有執照、合法合規經營個人徵信業務，加強個人資訊保護，有效防範數據濫用。

將「借唄」、「花唄」全數納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理。

完善公司治理，遵守公平競爭的法律規則，規範關係人交易，加強風險防範，營造公平競爭的市場環境，進一步加增社會責任等。

外界認為在阿里巴巴被罰後，螞蟻集團整頓方案也順利完成，整個事件都將告一個段落。未來就等螞蟻集團一一落實整頓事項後，IPO 就能重啟。而在不確定因素消失，阿里巴巴今日早盤股價再度延續前一個交易日的強勢，漲幅一度大漲逾 4%。

