疫情衝擊 國產署都更分回宅標脫率僅3成

財政部國產署今 (110) 年第三批都更分回宅標售今 (18) 日開標，因適逢國內疫情蔓延期間，本次所推出的 7 案共 20 戶都更宅標售，最後只標脫 4 案共 6 戶，其他流標的 14 戶根本沒人投標，換算整體標脫率僅 3 成，買氣略顯平淡。

根據國產署規劃，本次所列標的 7 案、20 戶分別為台北市大安區的「明日博」4 戶與「正隆天第」6 戶、文山區的「忠順大院」則有 2 戶，萬華區「全坤威峰」1 戶；至於新北市則有板橋區「昇陽文薈」2 戶、新店區「友座臻美」4 戶、永和區「勝開大地」1 戶。

根據今天開標結果，以文山區的「忠順大院」相對熱門，列標 2 戶共吸引 9 標單投標，最後 2 戶全數標脫，位於大安區的「明日博」本次也有 2 戶順利標脫。

而位在新北市板橋區的「昇陽文薈」與新店區的「友座臻美」本次也各有 1 戶標脫。

另外，其他列標卻流標 14 戶，本次標售案全都因無人投標，最後流標收場，其中位於目前疫情熱區，位於萬華區的「全坤威峰」為店面戶，過去本來就較乏人問津，因此容易流標，研判並一定與疫情有高度關聯。

根據國產署統計，本次標脫的 6 戶標脫金額共 3.28 億元，平均溢價率約 1.87%。