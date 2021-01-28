〈房產〉新北首件公辦都更宅永和「勝開大地」 降價後僅標脫出3戶

新北市首件公辦都更宅永和「勝開大地」今 (28) 日進行標售都更分回戶，25 筆標的吸引 5 封標單，最終標脫 3 戶，整體標脫率 12%；其中標號 25 的高樓層標的吸引 2 封標單競逐，不過投標者算盤打得仔細，出價皆貼近底價，結果由林姓自然人以加價 1 萬元、溢價接近 0% 得標。

「勝開大地」是新北市永和區第一批公辦都更宅，此案鄰近比漾廣場商圈，生活條件不錯，且高樓層水岸及公園視野，在預售時帶來不少買氣，但今天標售買氣持平。

優美地產企研主任林哲緯指出，本次標售 25 戶中，有 18 戶為二度標售，由於上次於 10 月 28 日僅標脫一戶，而官方為吸引買家出手，這次標售將底價為降 3%，平均單價比上次少２萬元，總價約少 90-100 萬左右，加上另外 7 戶首度標售，扣除車位整體底價介於每坪 57-70 萬元之間，與目前社區行情相去不遠，不過也僅標出 3 戶，脫標率不算高。

林哲緯分析，去年底央行重啟房市管制，讓外界擔心恐影響市場買氣，但公有房地標售案都經專業估價程序，交易過程也透明，因此炒作的空間不大，加上本次標售的底價略降，仍吸引民眾進場；不過自住客在購屋預算上精打細算，因此出價相對保守，使得整體投標數、溢價率未有亮眼表現，也顯示央行打炒房後，購屋族對於價格下修的期待更高。

台灣房屋永和秀朗特許加盟店店東陳建樺指出，本次標售戶別分布在低、中、高各樓層，低樓層可能受環河高架橋的噪音影響，以致於民眾興致缺缺；而 23 樓以上的高樓層戶別，則因價格調降接近市場行情，加上有新店溪水岸景觀加持，整體居住品質較佳，因而成功吸引買方下手，順利標脫 3 戶。

陳建樺進一步表示，新北市永和地區由於素地稀少，除非透過大規模的都更、危老加以整合，否則想推出「勝開大地」這樣佔地廣、戶數多的新社區難度甚高，使勝開大地頗具稀有性；加上該社區鄰近比漾廣場，且周遭環繞永平國小、永平高中、頂溪國小及仁愛公園等公共設施，又有中和線與萬大線雙捷運機能，部分中高樓層戶別還享有開闊視野，在交通、環境、建設、景觀等多項優勢加持下，使該社區早已受到許多雙和購屋族的注目，未來買氣也值得期待。

「勝開大地」為新北市永和首件公辦都更案，位於永和區環河西路二段與永平路，規劃 3 棟 28~29 層 SRC 住宅大樓，共 703 戶，附近有頂溪國小、永和仁愛公園、捷運頂溪站等機能，生活便利。