〈紐約匯市〉靜待4月Fed會議紀要 美元跌近3個月低點 原物料貨幣持續走強

儘管需求旺盛、供應不足正導致通膨壓力，但 4 月疲弱的經濟數據使市場正對聯準會繼續收緊寬鬆貨幣政策的信心增強，在靜待周三公布聯準會 4 月會議紀要之際，美元周二 (18 日) 下跌至近 3 個月以來低點。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.47% 以 89.79 作收，逼近 3 個月以來低點，持續維持 3 月底以來的下跌趨勢。

雖然市場存在通膨的隱憂，但 Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，通膨已經達到聯準會的預期，即可能在近期內上升，並於未來幾個月內平穩下降。

Manimbo 說 ：「市場認為聯準會在貨幣政策正常化進度可能會比其他央行還慢。」

聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 本周表示，4 月經濟數據顯示通膨可能是暫時性因素，而就業未能取得實質性進展，目前談論縮減購債規模還為時過早。

此外，周三聯準會還將公布 4 月政策會議紀要，讓市場解析、尋找經濟前景轉變的跡象。

Manimbo 表示，只要聯準會維持鴿派立場，將使美元處於弱勢，但若未來持續看到強勁經濟數據，尤其是就業市場和通膨，聯準會可能很快就會釋出改變政策的訊號。

在美元跌勢下，歐元兌美元周二上漲 0.59%，至 1.222 美元，創下 2 月底日以來的最高水平；美元兌日圓則下跌 0.3%，至 108.88 日圓。

英鎊受到國內逐步解封、就業復甦，以及英國央行樂觀經濟前景的提振，其兌美元匯率周二一度突破 1.42 美元，創 3 個月以來紀錄，隨後漲勢收斂至 1.4183 美元，上漲 0.33%。

在通膨壓力下，受原物料價格影響的貨幣持續強勢。其中不斷上漲的石油價格幫助挪威克朗走強，加幣也攀升至 6 年高點。澳幣與紐幣兌美元匯率周二也都有 0.3% 的漲勢，分別為 0.7791 美元與 0.7238 美元。

加密貨幣方面，在特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 失去對加密貨幣的熱情，以及中國釋出對此類貨幣警戒的態度後，比特幣周二下跌 1.9% 至 3 個多月低點，不過以太坊則上漲 3.11% 至 3400 美元。

截至周三 (19 日) 台灣時間約 6:00 價格：