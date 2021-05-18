股匯雙漲 台幣終止連5貶重返27字頭

台北股匯今 (18) 日呈現雙漲走勢，大盤報復性反彈 792 點，創史上最大漲點，外資在匯市方面也偏向匯入，帶動新台幣兌美元終止連 5 貶，重返 27 字頭，終場升值 9 分，收在 27.952 元，為近一周高點，台北及元太外匯市場總成交為 17.275 億美元。

台股今天開高走高，直取萬六大關，台積電、聯電、聯發科等護國神山全面攻高，金融及跌深傳產股也展開報復性反彈，終場指數大漲 792 點，收在 16145 點，創史上最大漲點，並收復半年線，外資不僅沒落跑，更加碼買超 221 億元，累計近 2 日大買台股超過 550 億元。

新台幣兌美元今天以 28.06 元開出後，在外資匯入、出口商拋匯兩股力道拉抬下，匯率最高來到 27.922 元，終場升值 9 分，收 27.952 元，台北外匯市場成交值雖不如昨天高，但仍有 12.12 億美元，元太外匯市場成交值為 5.155 億美元。

近來外資在匯市中有買有賣，未出現明顯的逃命潮，加上出口商持續拋匯，帶動交投熱絡，不過，匯銀人士認為，國內疫情尚未達到高峰，仍存在不確定因素，美元也受通膨疑慮干擾，台幣短期將持續在 27.9 至 28 元附近狹幅震盪，後續美元走勢及疫苗發展待觀察。

受到通膨擔憂拖累，美元指數持續走低，一度跌破 90 重要心理關卡，本周投資人關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄對通膨飆升的看法。觀察亞洲貨幣今日表現，韓元兌美元維持強升走勢，今日再勁揚 0.8%，新加坡幣約升值 0.47%，人民幣及日圓兌美元同步升值 0.2%，泰銖則小升 0.1%。