拜登訪福特車廠 拋1,740億美元電動車計畫

美國總統拜登周二（18 日）造訪福特汽車 (F-US) 位於密西根的電動車工廠，並提出 1,740 億美元的電動車計畫，將對新的電動車電池工廠提供政府補貼。

拜登說：「我們將替電動車發展設下新的步調，」在他推動的 2.3 兆美元的就業與基礎建設法案下，誓言要扭轉前總統川普執政時期對汽車碳排標準倒退的「短視近利」。

由於中國的電動車銷量不斷增加，拜登認為美國正落後中國，他說：「美國在未來的競爭中究竟是領先還是落後中國，端看美國本土的電動車與電池能夠自行製造，還是需依賴其他國家，」

白宮希望鼓勵業者設立新的電池生產設施，這對加速美國電動車生產是關鍵。

白宮的資料顯示，拜登計畫以分擔成本的補貼，支持美國新設高容量電池廠，並向停工的工廠提供資金補助，以製造先進車輛與零件。

白宮的資料也顯示，拜登的計畫對電動車銷售點提供獎勵措施，但這些措施不適用於昂貴的豪華電動車款。拜登不會為了刺激消費者購買電動車，而對高價電動車款祭出補助措施，而是主張由政府大幅支出鼓勵民眾購買。

拜登的電動車計畫讓購買幾家最近陷入困境的電動車新創公司股票的投資人歡欣鼓舞，例如新創電動車商 Lordstown Motors(RIDE-US) 與 Nikola(NKLA-US) 周二收盤分別大漲 20.12% 與 6.10%。

根據美國運輸部 4 月寄給國會議員的電子郵件，拜登電動車計畫的核心是提供 1,000 億美元讓消費者退稅。

目前 7,500 美元的電動車扣抵稅額適用於各種價格的電動車，但在製造商出售 20 萬輛電動車後將不再適用。特斯拉 (TSLA-US) 與通用汽車 (GM-US) 銷售額度已經達此上限，因此扣抵稅額已不適用。

拜登提出各方面有關電動車的政策，在國會上面臨不少來自共和黨議員的阻力。共和黨將於周二提出反對拜登基礎建設政策的提案，並且稍晚將與拜登團隊的商務與交通首長在國會面對面會晤。