〈陸港盤後〉原物料概念連兩日熄火 上證收小黑 力守3500點

受到美股下滑影響，週四 (20 日)A 股三大指數小幅開低，中國原物料期貨報價持續重挫，鋼鐵、煤炭、非鐵金屬延續前一個交易日下滑的走勢，不過在家用電器、食品飲料和非銀金融上漲的支撐下，上證即便一度失守 3500 點，但跌幅有限，且深證與創業板指表現相對較強。

午盤後金融類股漲幅擴大，拉抬上證翻紅，創業板指更漲逾 1%，可惜尾盤指數略為拉回，上證翻黑，深證及創業板指則保持紅盤。今日滬深兩市成交金額突破人民幣 8000 億元，達人民幣 8646 億元，較前一個交易日增加人民幣 731 億元。

港股方面，由於加密貨幣崩盤，加上市場關注 FOMC 會議紀錄，投資人擔憂今年 QE 恐將開始減碼，利空因素影響亞洲股市早盤普遍開低。港股在開低 180 點一度跌幅擴大 300 點，重值股跌幅較大，友邦 (1299-HK)、滙控(5-HK) 下滑近 2%，成為早盤下跌的主因。

午盤後，在科技類股維持早盤強勢的拉抬下，恒指跌幅縮小。科技類股中，騰訊 (700-HK) 在業績公布之前股價小漲 0.3%、美團 (3690-HK) 則大漲 5%、小米 (1810-HK)勁揚約 3%、網易 (9999-HK) 公布業績後股價飆漲逾 8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.11%，報 3506.94 點；科創 50 指數上漲 0.28%，報 1329.79 點；深證成指上漲 0.35%，報 14535.1 點；創業板指上揚 0.93%，報 3143.62 點。

恒生指數下滑 0.5%，報 28450.29 點、恒生科技指數上漲 1.25%，報 7915.72 點。

北向資金進出方面，週四北向資金賣超人民幣 15.25 億元，其中滬股通賣超人民幣 14.86 億元，深股通賣超人民幣 0.39 億元。

法人觀點

粵開證券認為，目前市場不確定因素多，投資人正在尋找具明確性的產業題材，因此現階段類股輪動快速，指數沒有一個可持久的領頭羊，同時成交量能未明顯擴大，反映投資人心態仍保守。

對於景氣循環類股的看法，則是預期上游原物料價格再漲空間有限，而在通膨風險在控制之下，未來題材性恐不足。對於成長型股票而言，產業景氣漸漸增溫的科技類股第一季業績表現佳，在估值修正之下具投資機會。

