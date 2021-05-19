〈國內疫情升溫〉雙鐵率先啟用簡訊實聯制 交長：採自願制無罰則

全國防疫警戒全面升為三級，各縣市營業場所及洽公機關須加強實聯制，行政院今 (19) 日推出「簡訊實聯制」，無須填寫個資，只要 5 秒即可完成，台灣高鐵 (2633-TW)、台鐵已經率先啟用，國道客運也將陸續加入，交通部長王國材強調，目前未強制要求民眾使用簡訊實聯制，不會有罰則。

為了進一步記錄民眾足跡，政務委員唐鳳攜中華電 (2412-TW) 等業者，開發簡訊實聯制，民眾持手機掃描店家的 QR Code、按下連結、發送簡訊，只要短短 5 秒鐘，就能輕鬆完成實聯制的動作，不必填寫個人資料或特殊裝置，簡訊也完全免費。

王國材表示，高鐵公司全線 12 個車站及台鐵台北、台中、高雄、花蓮站，簡訊實聯制的 QR Code 都已在中午建置完成，其餘的台鐵車站預計 20 日上午 8 點前建置完成。

至於國道客運方面，王國材指出，雙北地區 4 個國道客運主要轉運站，共 92 條路線，也將在 20 日上線，由公路總局協助輔導業者申請。

王國材進一步表示，捷運、市區公車多以電子票證乘車，若民眾已使用記名的電子票證，就不需要簡訊實聯制，沒有記名票證者則鼓勵使用簡訊實聯制。

唐鳳說明，此系統留存在自己手機上的簡訊紀錄不會有個資外洩問題，店家端什麼都不會收到，未來除非疫調人員需求，或是政府需要相關統計，否則不會使用這些資料。

王國材強調，並非強制使用，只是提供多元選擇，不採用簡訊實聯制也不會有相關罰則。各地方政府如未有實聯制系統建議使用，已建置實聯制系統，也會尊重繼續施行。