中鼎旗下崑鼎發行20億元債券籌資 超額認購逾3倍

中鼎集團旗下崑鼎 (6803-TW) 順應全球 ESG 投資熱潮與公司業務成長，第一季啟動為期 5 年 20 億元無擔保普通公司債籌資計畫，超額認購逾 3 倍，其中包含 10 億元綠色債券，預計 5 月底前完成發行。

崑鼎此次籌募綠色債券資金，將專用於「太陽光電電廠投資開發與設置」，並於債券發行下一年，揭露投資效益衡量指標，期藉由投資案實質效益，促進全球綠電發展、溫室氣體減排目標之達成；而依所募得之綠色債券資金推估，共可興建 25MW 太陽光電廠，年發電約 2870 萬度，相當於減碳 1 萬 4630 公噸。

崑鼎本次發行無擔保普通公司債籌資 20 億元，為崑鼎首次發債籌資，崑鼎指出，在各大金融機構的認購踴躍下，投標認購總金額達 68 億元，超額認購率逾 3 倍，發行利率則在投資人積極參標下，也獲得極優的利率。

崑鼎指出，此次成功募資，將協助崑鼎降低中長期資金成本及利率風險，同時達成再生能源發電及溫室氣體減排等綠色效益。

崑鼎的核心本業即為資源循環事業，多年來持續透過「廢棄物管理與焚化、再生能源、回收再利用」三大業務領域推動循環經濟。

崑鼎在太陽光電領域的實績，已由台灣拓展至海外，國內外累計取得 96 個案場開發權利，開發總容量已突破 114 MW。