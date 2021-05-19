〈國內疫情升溫〉台實施遠距教學 奈堤科技提二建議借鏡美國

台灣疫情拉警報，全國公私立大學、高中職以下全面停課，轉為遠距教學，新創公司奈堤科技創辦人暨執行長張朝翰指出，美國多數中小學自去年 3 月起陸續關閉，近來才逐漸恢復到校或混合教學，奈堤累積了一年的遠距教學經驗，提供二大建議，讓台灣的老師們借鏡，包括上課排程及如何增進上課效率等。

奈堤科技深耕美國 K-12 (幼兒園 Kindergarten 到高中 12 年級) 教育市場，張朝翰指出，剛開始實施遠距教學時，學校及各科老師最常安排的方式就是把原本的課表原封不動搬到網路上，形成了每堂課都是即時遠端上課，老師忙著設定及使用 Google Meet、WebEx 或 Zoom 即時教學，一堂接著一堂，但若是老師、學生或雲端服務任一端的頻寬有問題，都會導致視訊品質不佳。

因此，張朝翰建議學校或老師，不需要將整週課程都轉成線上直播教室、並要求學生堂堂都連線進來，如此一來，只會讓上課效果越來越差，學生學習興致越來越低落。比較好的做法，可參考美國很多州發布了遠端上課指南，建議各科老師每週可以只保留不少於一次、最多不用超過兩次的即時面對面線上教學課程。

其餘的課堂時間則是把老師們錄下事先準備好的教學課程影片，上傳到 Canvas 或 Google Classroom (台灣則為因才網、均一、酷課雲) 等學習平台上，讓學生能依照自己的步調觀看課程。這樣一來，不僅學生觀看影片的品質較好，老師也不必如同直播主一堂一堂趕課，反而能將較多時間與精力用來備課與錄製影片。

另外，老師每週也可撥出一些時數給學生在課堂時間做習作、作業、分組討論等，再開放特定時段與學生在 Google Meet 等視訊會議平台上做 QA 討論解答，這正是「翻轉教室」的做法。

其次，張朝翰指出，遠端教學最常看到的場景，就是每個人電腦螢幕上滿滿的視訊攝影機人頭，不論是老師的還是學生的，一堂課下來，很快就厭煩了，學生很可能會偷偷離開或分心做別的事。根據美國經驗，學生跟老師不如多多活用鏡頭，老師不要只在人臉、螢幕簡報與數位內容間切換，而是多利用鏡頭來分享各種實際現場的物件，例如用手寫文字、說明數學公式、解釋物理原理或拍攝實體物品等。

張朝翰進一步說明，老師也可幫助學生活用視訊鏡頭，例如出題目請學生透過鏡頭將自己手寫的內容、作業、繪畫等立即線上分享給老師及其它同學觀看。在美國，中低年級的班級還很流行請學生拿一本家裡的繪本或故事書放到鏡頭前，簡單說幾頁，培養說故事與表達能力，不但能增加互動性，也可以讓原本枯燥的遠端上課變得更活潑有趣。

張朝翰指出，如果有一支具有支架、可以往下拍文件及各種物品的 webcam，也就是通稱的實物攝影機，將可得到更好的效果，同時解放老師的雙手。在疫情前，美國學校使用實物攝影機時只是拿來放在教室，課堂上投放畫面至投影機大螢幕，但去年一整年就有數千家美國學校選擇統一採購奈堤的實物攝影機 OKIOCAM，發送給老師一人一台遠端授課使用，老師還能同時把課程錄影下來，讓缺席的同學事後觀看。