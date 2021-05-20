Fed現「鷹」蹤 美元強升 人民幣中間價貶逾200基點

聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀錄，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，聯準會鷹派的言論已現身在正式會議紀錄中，帶動美元指數大漲，導致週四 (20 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 209 基點，報 1 美元兌 6.4464 人民幣。

聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀錄暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的。許多與會官員認為，如果經濟繼續朝著目標快速發展，那麼在未來某個舉行的會議上開始討論調整資產購買步伐的計劃可能是適當的。

不過聯準會官員們仍傾向於採取寬鬆立場，因為美國經濟在朝著聯準會的最大就業和通膨目標取得持續性進展前，還有一段長路。他們認為隨著經濟進一步開放，預計需求將激增，再加上一些暫時性的供應鏈瓶頸，將導致個人消費支出價格暫時超出 2%。在這些暫時性因素的影響消退後，與會者普遍預計通膨將會緩解。

今年以來，人民幣對美元中間價匯率雙向波動越來越明顯，不再保持單一走向。2021 年年初至 2 月份，人民幣對美元中間價表現呈現明顯的升值趨勢，直到 2 月 10 日升值達到高點之後開始回貶，一直到 3 月 31 日出現 6.57 的低點。但進入 4 月份，人民幣對美元中間價匯率又再出現一波升值表現。

展望人民幣後續走勢，業內人士預計人民幣有望保持在合理均衡水準附近來回震盪，預估今年人民幣對美元匯率在 6.4～6.8 之間來回整理。

在離岸人民幣回貶 175 基點後，亞洲早盤離岸人民幣匯率呈現平盤附近來回震盪走勢，截至上午 09:36 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4333 人民幣，升值 37 基點，升幅 0.06%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4379 人民幣，貶值 30 基點，貶幅 0.05%。