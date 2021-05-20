〈紐約匯市〉Fed擬討論縮減QE 美元指數收復90 比特幣彈回39000

美元指數周三 (19 日) 止住連四日下跌走勢並回到 90 以上，因聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀要，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，此外，美股重挫、加密貨幣暴跌，提高避險需求。不過比特幣行情峰迴路轉，盤中跌到 3 萬美元低點之後反彈到 38000 美元之上。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.52%，報 90.254，收復周二收盤跌破的 90 整數關卡。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 4 月會議紀錄，官員表示如果經濟復甦動能持續，在「某個時間點」討論收緊當前的寬鬆政策是合宜的，讓美元為之一振，美國公債殖利率也走高。

但這場決策會議舉行時，美國尚未公布多項令人意外的經濟數據。近期的報告顯示，4 月非農就業意外疲軟，而物價大幅上漲，凸顯供需失衡。TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說，Fed 眾官員大致上口徑一致，都說通膨升溫是暫時現象，表現得很團結。

美股和比特幣暴跌之際，美元攀高。Gaffney 說，每當比特幣大幅波動，就代表投資人正在撤離高風險資產，轉進資金避風港，嘉惠美元。

比特幣一度跌到 1 月以來的低點，但在特斯拉執行長馬斯克、ARK 女股神等知名投資人的支持下，從 3 萬美元左右的低點回升，截稿前報 39337.64 美元，24 小時內跌幅縮小為不到 10%。

英鎊、加幣、歐元走軟

美元強勢之際，多國公布的數據顯示正面臨物價上漲壓力。英國 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 1.5%，是 3 月漲幅的兩倍，令人對較長期的通膨走勢擔憂。

英鎊兌美元保持在 1.42 美元以下，貶值 0.58% 至 1.4106 美元。

加拿大 4 月 CPI 年增率也跳漲到 3.4%。加幣兌美元貶值 0.64% 至 1.214 美元，徘徊在 2015 年 5 月來的低點。

歐元兌美元一度升抵 1 月來的高點，之後翻黑下滑 0.5%，報 1.2164 美元。

美元兌日圓升值 0.25% 至 109.26 日圓。

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