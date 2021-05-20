〈房產〉北台灣高銀行貸款新建案比例今年跌破5成

據市調機構統計，截至今年 5 月 17 日為止，北台灣房貸成數 8 成以上的高銀行貸款建案（指銀行房貸成數 8 成以上，不含信貸、建商公司貸），占整體建案比例約 49.09%，占比跌破 5 成，較 2020 年全年也減少約 9.9 個百分點，創 2018 年來新低。

住展研發長何世昌表示，由於台灣央行陸續找銀行業者「喝咖啡」，銀行業放款趨於謹慎，加上近期換屋房型增多，以致高銀貸建案比例明顯下滑。

何世昌指出，建案通常會與指定銀行談妥專案貸款，並宣稱能夠貸到的房貸成數，但購屋族需注意，如本身的信用條件不佳，恐怕很取得業者宣稱的高房貸成數。雖然購屋族可以與賣方磋商增訂但書，在契約中增列「以房地為擔保設定抵押權貸款若不足成交價的 8 成，此買賣合約自動（或無條件）解除」，但因現在是賣方市場，買方的要求恐無法如願。

而在央行可能持續調控房市，未來貸款成數可能下滑的情況下，購屋族可趁現在房貸成數還算高的時候儘早下手買房，以免越晚買房自備款越高，負擔將更沉重。

統計顯示，北台灣高銀貸建案比例在 2016 年落至谷底，當年比例僅約 21％，主因是 2016 年正好是前波空頭最悲觀的一年，新建案銷售率跌至最低點，銀行為了降低不動產放款風險，紛紛緊縮房貸成數。由於當時銀貸成數低，為了不讓低成數房貸成為銷售抗性，建商大舉推出「公司貸」，來補足銀行房貸成數的缺口，讓購屋族僅需一成至二成的自備款即可購屋。

到了 2018 年，國內房地產開始復甦，銀行不動產放款信心躍增，高銀貸建案數占比升破五成，2019 年高銀貸建案數占比更高達 61%，2020 年也接近六成，連兩年處在高峰水位。

今年前五個月高銀貸建案數比例卻快速降低，僅剩約 49％，跌破 5 成大關。高銀貸建案比例減少，意味著購屋族需要準備更多自備款才能買房。

何世昌分析，今年高銀貸建案比例急降的關鍵原因有兩大重點，第一是部分銀行不動產放款瀕臨法規上限，且央行又頻頻關切國銀放款過度集中不動產，去年末開始找銀行業者「喝咖啡」，銀行因而自律性縮減放款。第二，因房市景氣復甦，今年換屋房型與豪宅建案增多，而換屋房型房貸成數通常只有 7 成、豪宅則僅有 5.5 成，高銀貸建案占比因此下滑。

進一步觀察北台灣各縣市高銀貸建案分布狀況，台北市有 19 個、新北市 44 個、宜蘭縣 5 個、基隆市 2 個、桃園市 64 個、新竹縣市共 54 個，總計 188 個。從高銀貸建案分布來看，與地點好壞關聯性不高，因為偏鄉的高銀貨建案比例並沒有比較低；新建案銀貸成數高低，與產品關聯度反而較高，首購房型、尤其是二房型大多能貸到 8 成。但在央行去年與今年陸續找銀行業者喝咖啡後，接下來二房型貸款成數能否還能維持在高檔，恐怕是個未知數。