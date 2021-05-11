ARK每日追蹤：大舉加倉PLTR、DKNG 巨量砍倉線上房產平台OPEN
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 10 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|COIN
|AAPL
|TWLO
|SI
|PATH
|RHHBY
|RPTX
|NSTG
|SURF
|TAK
|VCYT
|SRPT
|MASS
|PHR
|IONS
|BEKE
|FATE
|TREE
|ADPT
|SNPS
|CDNA
|REGN
|CDXS
|NTDOY
|PLTR
|ICE
|DKNG
|HUYA
|BLI
|BIDU
|TXG
|TDY
|TSP
|SPCE
|BEAM
|KMTUY
|TER
|PSTG
|KTOS
|OPEN
|IRDM
|API
|AONE
|ADYEY
|TTD
|NNDM
|PDD
|PRNT
週一 (10 日) ARK 系列基金大舉買進 Palantir (PLTR-US) 約 136.5 萬股，PLTR 已連續 10 個交易日呈現下跌；另外，亦繼續加倉線上博弈平台 DraftKings (DKNG-US) 約 85.1 萬股，DKNG 股票 ARK 基金已連續加倉多日。
減倉方面，週一 (10 日) ARK 基金大舉砍出 Opendoor (OPEN-US)，目前 Opendoor 為全美房地產線上平台龍頭之一；另外，ARK 基金亦繼續砍出百度 (BIDU-US) 約 46.4 萬股，連續 6 個交易日減持該公司股票。