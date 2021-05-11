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ARK每日追蹤：大舉加倉PLTR、DKNG 巨量砍倉線上房產平台OPEN

鉅亨網新聞中心
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 10 日之個股進出明細。

買進 賣出
COIN AAPL
TWLO SI
PATH RHHBY
RPTX NSTG
SURF TAK
VCYT SRPT
MASS PHR
IONS BEKE
FATE TREE
ADPT SNPS
CDNA REGN
CDXS NTDOY
PLTR ICE
DKNG HUYA
BLI BIDU
TXG TDY
TSP SPCE
BEAM KMTUY
TER PSTG
KTOS OPEN
IRDM API
AONE ADYEY
TTD  
NNDM  
PDD  
PRNT  

週一 (10 日) ARK 系列基金大舉買進 Palantir (PLTR-US) 約 136.5 萬股，PLTR 已連續 10 個交易日呈現下跌；另外，亦繼續加倉線上博弈平台 DraftKings (DKNG-US) 約 85.1 萬股，DKNG 股票 ARK 基金已連續加倉多日。

減倉方面，週一 (10 日) ARK 基金大舉砍出 Opendoor (OPEN-US)，目前 Opendoor 為全美房地產線上平台龍頭之一；另外，ARK 基金亦繼續砍出百度 (BIDU-US) 約 46.4 萬股，連續 6 個交易日減持該公司股票。

相關個股

PalantirUS-PLTRDraftKings Inc - Class AUS-DKNGOpendoor Technologies IncUS-OPEN百度US-BIDU

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