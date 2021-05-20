澳洲官員表示 正調查澳產葡萄在中國卡關的原因

澳洲葡萄在中國海關的通關手續持續延宕，今年 5 月之後，中國當局除了限制一部分的澳洲肉品進口，澳洲產的小麥及葡萄酒也被課徵高額關稅。

根據澳洲新鮮葡萄協會 (ATGA) 執行長 Jeff Scott ，澳洲葡萄從 6 個禮拜前開始，就在中國遭遇通關手續遲緩的問題。以往每年的 4 到 5 月期間，澳洲出口到中國的葡萄數量每個禮拜最多可達 300 只貨櫃，但過去幾週只停留在 120 只到 150 只貨櫃之間。

根據 ATGA 統計數據，去 (2020) 年澳洲葡萄的總出口額達 6.23 億澳元，當中約有 3 億澳元的葡萄銷往中國市場。

澳洲貿易、旅遊及投資部長特漢 (Dan Tehan) 向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，他不會針對相關問題急著下定論，並表示澳洲當局正在確認通關延誤的發生原因。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 在 2020 年 4 月時表示，應就新冠病毒 (COVID-19) 源頭進行獨立調查，澳洲與中國之間的關係從那時開始惡化。 2021 年 5 月，中國國家發展改革委員會也宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下的一切活動。