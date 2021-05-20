微笑防疫！亞馬遜員工完全接種後下週起毋須再戴口罩

亞馬遜 (AMZN-US) 週三通知內部員工，自下週一起，除非各州或地方法規的強制要求，否則美國境內全程疫苗接種完成的倉庫員工將不需要在工作中再戴口罩。

亞馬遜證實已經為完全接種的員工更新了口罩政策。

亞馬遜給員工的通知中提到，若接種最後一劑疫苗已經 14 天以上，就視為完全接種。員工還必須持有疫苗卡影本。

「非常感謝優先採用新冠病毒安全措施的所有人，過去 14 個月不總是如意順遂，但領導層與全美顧客均持續感謝您的貢獻，我們等不及看到您的微笑了。」

亞馬遜要求員工在內部員工端「A 到 Z」輸入其疫苗資訊，以核實其疫苗接種事實，完全接種的員工在進入工作地點時，螢幕上會顯現綠色打勾記號作為證明。

到 6 月初，亞馬遜就會提供員工綠色標籤貼紙，員工可以將其貼在徽章上，作為他們完全接種且可以在工作場所不戴口罩或驗證其疫苗狀態的證明。到 6 月中旬，亞馬遜將要求員工上傳疫苗卡照片到內部平台。

亞馬遜表示，其他新冠病毒安全措施將維持不變。去年三月亞馬遜開始在倉庫內部採取一些安全措施，例如指示員工洗手、使用洗手乳和施行社交距離。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 本月稍早表示，完全接種疫苗者即使在室內也不必戴口罩，此後一些零售商和餐廳也放寬了口罩要求。

除了亞馬遜，好市多 (COST-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、塔吉特 (TGT-US) 和星巴克 (SBUX-US) 也都更新其口罩政策。但也有部分商家表態將暫時維持其安全預防措施，包括 Home Depot(HD-US)、GAP(GPS-US) 和 Ulta Beauty 等。

亞馬遜並未要求前線員工一定要接種疫苗，但凡接種員工可得高達 80 美元的獎勵金，此外，新進員工若能出示接種證明則可獲得 100 美元獎金。