超微砸40億美元回購股票 看好台積電年底前供貨改善

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰（Lisa Su）周三（19 日）接受彭博訪談時表示，預計超微晶片供應狀況有望在今年內改善。該公司的晶片由台積電供應。超微同日也宣布斥資 40 億美元回購公司股票。

蘇姿丰說，隨著全球經濟復甦，許多行業因為晶片短缺受累，不過這場晶片荒並非災難，只是半導體市場周期性供需失衡的另一例證，往好的方面看，半導體產業客戶反而會因此考慮長期採購，以穩定供應貨源。

她說：「通常大家都各自規畫自己的世界，但是現在，我們真的要攜手一起規劃。」

受到股票回購計畫激勵，超微收盤上漲 2.4% 至每股 76.23 美元。

蘇姿丰表示，回購資金將來自營運現金，該計畫約占公司市值 4%，且無終止日期。她也說，回購計畫凸顯出超微的財務實力和穩定性，但並不會因此而有所鬆懈，她說：「我們無疑處在一個競爭非常激烈的市場，而未來公司想達成的目標勢必不容易，但我們懷抱著雄心壯志向目標邁進。」

據 FactSet 數據顯示，AMD 自 2001 年回購價值約 7,700 萬美元的股票後，便再也沒有實行股票回購。此外超微也公布自由現金流為 7.77 億美元，高於前年的 2.76 億美元，這是 AMD 自 2011 年以來首次公布公司現金流。

彭博報導，蘇姿丰 2014 年出任超微執行長，領導公司轉虧為盈，從英特爾 (INTC-US) 手中搶下市占，消除公司現金即將耗盡的擔憂。在她任職六年多的時間裡，超微市值從剛出任執行長時的 20 億美元一路飆升至今逾 900 億美元。

在蘇姿丰的帶領下，超微憑藉產品優異的性能贏得訂單，也成功撕下製造品質低於英特爾晶片的標籤，成為膾炙人口電腦處理器供應商。

此外蘇姿丰也是首位大型晶片公司的女性執行長，她說自己最主要的成就是實踐自己的承諾替超微博得好名聲，也贏得客戶信任，相信超微能持續改善產品。

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