〈國內疫情升溫〉蘇揆促科技防疫 簡訊實聯制逾24萬店家採用

全國進入疫情三級警戒，行政院長蘇貞昌今 (20) 日表示，政委唐鳳推出「簡訊實聯制」短短一天，已有超過 24 萬個店家採用，同時要求各部會多多善用科技防疫力量，因此，金管會、央行與財金公司、所有國銀達成共識，即日起網銀、行動銀行轉帳手續費全免，實體 ATM 則減 2 元，盼降低民眾接觸及群聚風險。

行政院上午召開院會，政務委員兼發言人羅秉成轉述，院長蘇貞昌指出，昨天推出的簡訊實聯制，是由唐鳳與高雄市長陳其邁、中華電信及民間團體，共同發想並在最短的時間內完成建置，蘇揆對此表達感謝之意。

蘇揆指出，簡訊實聯制是繼去年的口罩地圖後，又一個以科技防疫的措施，現在已經有 24 萬個店家使用，尤其公共運輸高鐵、台鐵、客運及國道休息站等，也都已經在使用，只要 5 秒鐘 3 步驟相當便民，且簡訊完全免費、不留個資、無須特別的設備就能完成，因此，蘇揆要求各部會再集思廣益，善用科技防疫力。

羅秉成指出，金管會在院會中報告，考量疫情發展，為減少民眾親赴金融機構辦理業務，金管會、央行已與財金公司協調，並與所有本國銀行達成一致共識，即日起於疫情警戒三級期間，網路銀行及行動銀行轉帳手續費全免，實體 ATM 轉帳手續費減 2 元。

蘇揆對此予以肯定，這也是在各種防疫作法中，可鼓勵減少實體接觸、避免群聚的方法之一，並裁示，請各部會歸零思考，要從各種面向去考慮各種可能誘因，從使用者、人民的角度設想。