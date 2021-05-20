〈國內疫情升溫〉全國防疫會議首度召開 達成六大共識

國內疫情嚴峻，全國升至三級警戒，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今 (20) 日上午與各縣市政府完成召開第一次「全國防疫會議」，會中達成六大共識，包括熱區廣設篩檢站、整備物資及醫療量能，此外，確診者足跡也需要跨縣市合作。

陳宗彥指出，首先是請各地方政府儘速盤點熱區採檢站設立事宜，並提報指揮中心評估協助。其次，針對採檢、後送就醫、診療程序及集中檢疫場所設置標準等，請指揮中心相關單位會後儘速研議提供各地方政府。

第三，有關地方政府防疫物資需求，請提報指揮中心，以及時撥補，以利時效。第四，醫療資源整合部分，後續將由衛生福利部統籌進行全國盤點與分配事宜。

第五，指揮中心已於 5 月 16 日授權地方政府確診個案公共場所活動史發布原則，將進行整合跨區域公共場所活動史及處理流程，供各地方政府參考。

第六，請各地方政府優先提供第一線醫護人員接種 COVID-19 疫苗，後續到貨部分，將依疫情風險評估調整公費對象。

此外，近日有惡意人士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，誘使民眾加入，指揮中心嚴正澄清，疾管家 LINE 官方帳號僅有一個，前方有盾牌標誌者為正版。同時也駁斥「政府不願購買某公司 3000 萬劑 COVID-19 疫苗」等訊息，均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。