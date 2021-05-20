〈國內疫情升溫〉本土確診新增286例、死亡1例 近月曾赴萬華有症狀務必採檢

國內今 (20) 日新增 286 例本土確診個案，其中，北市萬華 1 名 7 旬婦人不幸身亡，死亡個案累計達 15 例，各地醫院也陸續傳出有人員確診，今天院內感染新增三總松山院區及和平醫院，累計共 5 間。針對 4/20 至 5/19 曾到萬華高風險區停留較久、且目前人在外縣市的民眾，指揮中心將陸續發布簡訊通知，若有疑似症狀請盡速前往採檢。

指揮官陳時中指出，今日新增的 286 例本土個案，為 155 例男性、131 例女性，仍有 5 歲以下的幼兒確診，居住縣市以新北市 157 例最多，其中中和區達 40 例；其次為台北市 87 例，萬華區多達 40 例；桃園市也有 17 例；宜蘭縣 8 例、彰化縣 6 例，基隆市 5 例、高雄市及台中市各 2 例、新竹市及雲林縣各 1 例。

陳時中進一步指出，今日新增的死亡個案 (案 2683) 為 70 多歲女性，於萬華工作，平時獨居，有心血管疾病，15 日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫；16 日被匡列為須採檢的接觸者，但個案持續失聯；直到 17 日家屬前往探視，個案已無生命跡象，經採檢於今日確診。我國至今累計 15 例死亡個案。

和平醫院今天新增院內感染事件，為當初有萬華活動史的民眾 (案 1273) 入內住院，導致同房的 2 名病患及 1 名看護確診， 總計 5 人院內感染確診。三總松山分院原先有 1 名門診護理師 (案 1352) 有進香團活動史，發燒採檢確診後匡列密切接觸者後，另有各 1 名醫師、護理師確診。

此外，汐止國泰醫院也傳出急診醫師確診 COVID-19，院方已匡列相關人員與病人，急診暫停服務進行消毒作業，日間門診正常，目前無法確認是否出現院內感染。

萬華區確診人數持續增加，已被列為高風險區，發言人莊人祥表示，凡於 4 月 20 日至 5 月 19 日期間，曾在萬華活動的民眾，只要發生呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，務必聯繫當地衛生局進行採檢，指揮中心下午陸續發布簡訊通知。