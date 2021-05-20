中國監管虛擬貨幣引爆比特幣崩跌 板卡廠承壓

中國人民銀行、三大金融業協會聯合聲明，禁止提供加密貨幣服務，比特幣周三 (19 日) 一度崩跌 30%，回落至 30000 美元，較歷史高點 64000 美元近乎腰斬，利空消息也衝擊國內板卡族群，指標大廠技嘉 (2376-TW) 今 (20) 日遭打入跌停，微星 (2377-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW) 等跌幅均超過 3%。

觀察這波比特幣暴跌，主因來自中國監管單位對加密貨幣交易示警，包含中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大金融協會，都同聲禁止金融機構、支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務。

受中國禁止加密貨幣交易，比特幣近一日報價一度暴跌逾 30%，失守 40000 美元，最低回跌至 30000 美元整數關卡，相比年初歷史高點，價格接近腰斬。

台板卡概念股同樣遭到利空消息襲擊，除技嘉、微星、麗臺、青雲外，華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 也均在盤下，僅映泰 (2399-TW) 因 4 月純益達 8983 萬元、年增 4.85 倍，每股賺 0.5 元，單月賺贏第 1 季的 0.39 元，早盤逆勢攻上漲停。

市場方面，雖然加密貨幣價格回落，但整體顯卡市場在宅經濟需求支撐下，仍維持供不應求狀態，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新品陸續推出下，市場預期，板卡廠第 2 季營運仍將維持旺季水準，但後續需求是否受中國監管衝擊，仍有待觀察。