中國禁機構提供加密貨幣服務 比特幣一度摔至3個月低點

鑒於加密貨幣市場波動劇烈，中國人民銀行 (PBOC) 周二 (18 日) 再次示警加密貨幣交易後，三大金融業協會發布聯合聲明，禁止金融機構、支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務，並警告投資者不要進行投機性的加密貨幣交易，比特幣跌至 3 個月以來新低。

協會聯合公告說：「虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。」三大協會分別是中國互聯網金融協會、中國銀行業協會，以及中國支付清算協會。

據此，中國當局要求銀行和線上支付等機構不得向客戶提供任何涉及加密貨幣的服務，例如註冊、交易、清算和結算。不過並未禁止個人持有加密貨幣，僅提醒消費者應提高風險意識。

消息傳出使比特幣周二一度挫跌 5.3% 至 42430 美元，創 2 月初以來的新低點，延續特斯拉執行長馬斯克對加密貨幣失去熱情引發的下跌趨勢。以太幣也一度重挫超過 7%，而上周轟動幣圈的新加密貨幣 ICP 更大跌 15.7%。

比特幣 5/18 至 5/19 日 24 小時內日線圖 (圖: Coindesk)

Nexo 聯合創辦人 Antoni Trenchev 表示：「這是中國加強監管加密貨幣的新篇章。」

自 2017 年以來，中國暫緩數位貨幣的發行，並限制境內的加密貨幣交易，迫使許多交易所離開。中國曾經占全球大約 90% 的交易量，但限制令頒布後，挖礦和加密貨幣參與者大部分都逃往國外。

Saxo Markets 亞太區執行長 Adam Reynolds 表示，中國資本管制可能因為加密貨幣交易面臨挑戰，祭出限制對維持資本管制至關重要。對中國而言，唯一可以容忍的就是他們自行發行的數位人民幣。

美銀也在最新調查發現加密貨幣市場正出現危險訊號，194 位基金經理中有接近 3 成看好比特幣，是目前所有資產中最高比例，以歷史經驗來看，這是資產高點的徵兆。