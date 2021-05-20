〈台股盤後〉520行情落寞 量縮跌近百點先守萬六

台股今 (20) 日雖一度翻紅，但在本土疫情持續擴散下，盤中跌勢擴大，惟最後一盤湧入 154 億元的買盤搶進台積電、聯電、鴻海等，終場僅下跌 90.3 點，驚險守住萬六關卡，收在 16042.36 點，成交值略放大至 4657.23 億元，法人認為，今日上檔先逢 10 日線壓力，若無法補量上攻，恐怕短期難以越過季線 16535 點附近的強勁套牢賣壓。

國內疫情持續擴散，多家醫院出現院內感染，也有不少校園淪陷，元大投顧認為，由於疫情的衝擊尚未消散，確診人數也有再攀高的可能，後續指數能否再往上反彈，端看法人回補的程度以及疫情發展，大盤在多空因素拉扯之下，震盪機率偏高，多空均不易有波段行情。

從權值股來看，漲跌互見，昨日領漲的中鋼成為領跌股，大跌達 7%，聯詠跌近 7%，南電、華碩和聯電均跌逾 3%，國泰金、台塑、聯發科、大立光、統一超、廣達、瑞昱和台灣高鐵等遭壓在盤下，不過，高價股矽力 - KY、緯穎均漲逾 3%，台達電和豐泰也漲 2% 之上，相對平穩。

在中鋼重挫之際，鋼鐵股再度成為提款重災區，聚亨、盛餘、佳大和燁興均跌逾 9%，東和鋼鐵跌超過 8.5%，彰源和新光鋼跌 7% 之上，春源、允強、美亞、長榮鋼、豐興、威致和大成鋼均跌超過半根停板。

散裝航運也走弱，裕民近跌停，台航跌 8%，正德跌 6%，慧洋 - KY、新興、中航和益航均跌 4%。

電線電纜業者表現疲軟，華榮跌停，大亞、合機和華電跌半根停板，華新和宏泰跌逾 3%

除了日前人氣傳產族群多方表態低迷，電子股也偏弱整理，ABF 三雄景碩、欣興、南電有 3-6% 不等的跌幅；而利基型記憶體相關業者中，晶豪科跌停，鈺創和華邦電跌 3% 上下。

不過，紡織族群表現不俗，集盛、聯發、大東、宏遠和宏洲漲停，東華漲 7%，東和漲逾 3%。

法人認為，近日大盤呈現量縮格局，短線壓抑台股上漲動能，所幸短期尚有低接買盤，預期將呈現劇烈區間震盪，而就中長期來看，則有望在台股基本面良好下，推升指數重返成長軌道。