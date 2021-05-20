台股520行情落空 投信終止連11買 三大法人賣超219.7億元

台股 520 行情落空，今 (20) 日空方氣盛，指數一度跌逾 200 點，摜破萬六關卡，電子股成交比重低於 5 成，不過，航運族群領軍部分傳產股奮力撐盤，加上台積電急拉、強勢收平盤，帶動指數跌勢大幅收斂，終場下跌 90 點，收在 16042 點，驚險守住萬六。三大法人同站賣方，合計賣超 219.7 億元，投信終止連續 11 個交易日買超，外資續砍 170 億元 。

台股今日多空對戰激烈，成交值仍有 4600 億元以上。觀察籌碼面，外資昨天反手賣超 290 多億元後，今日持續大砍 170.96 億元；投信終止連 11 買，轉為賣超 11.14 億元；自營商同步賣超 37.35 億元，三大法人合計賣超 219.7 億元。

權值股互有漲跌，權王台積電早盤續疲，一路在盤下震盪，但尾盤吸引部分低接買盤進場，強勢拉高，以平盤 567 元作收；聯電、聯發科、大立光等電子股均遭到調節，約下跌 1-3%；中鋼漲多拉回，股價重摔逾 7%，收 35.15 元；台塑、國泰金同樣震盪走跌。

貨櫃三雄人氣強強滾，早盤急速衝高，帶領大盤翻揚，陽明獲得外資連六買，一度大漲逾半根停板，終場漲勢收斂收 83.5 元；萬海強勢攻上漲停，站回百元大關，達 104 元，改寫收盤新高；長榮同樣抗跌，一度重返 80 元關卡，上市運輸類股占整體大盤成交值超過三成。

鋼鐵股普遍重摔，燁興、東和鋼鐵大跌 8-9%，豐興、春源、燁輝、彰源等多檔都重挫逾半根停板，為盤面弱勢族群。此外，面板雙虎群創、友達大跌逾半根停板，分別收 20.8、21.85 元，整體光電族群賣壓相當沉重，太陽能概念股元晶、聯合再生、達能、茂迪、太極等，也都重摔逾半根停板。

法人表示，疫情及通膨憂慮再起，美股道瓊走弱，台股跟隨國際股市震盪收低，但技術面持續獲得改善，台灣基本面仍表現強勁，低檔也有逢低買盤進場，有機會守穩 16000 點關卡，提醒投資人近期除了疫情干擾外，缺水、缺電問題也要隨時留意。