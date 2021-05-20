末日博士再開砲 投資比特幣的機構投資人應該被解僱

近期比特幣從高點一路下墜，昨日更是跌破 4 萬美元。曾準確預測 2008 年金融危機、有「末日博士」之稱的 Nouriel Roubini 抨擊，比特幣是波動性大、沒有內在價值的「偽資產」，有投資比特幣的機構投資者就是在賭博，應該被解僱。

Roubini 在推特中表示：「比特幣不到一個月的時間裡，就從高點下跌 40% 以上，哪些機構投資者會去莽撞地投資這種沒有內在價值、高風險、高波動的偽資產？如果他們進行這種投機性的賭博，應該要被當場解僱。」

這已不是 Roubini 第一次公開抨擊加密貨幣。據報導，他在 2 月份時就曾警告表示，在比特幣最新一波暴漲期間，因充斥著成千上萬「錯失恐懼」(FOMO) 心理而買入比特幣的散戶，帶來泡沫和操縱，最終，投資人都將血本無歸。

他表示，就像和比特幣在 2017 年暴漲時期一樣，當年 12 月份，比特幣價格達 2 萬美元，但是隔年年底時，比特幣就慘跌到 3000 美元。

Roubini 先前也表示，比特幣和其他數位貨幣根本就不能視為貨幣，因為缺乏貨幣必須具備的基本特徵，石器時代原始人採用的貨幣體系，都較比特幣更好。

Roubini 說道：「根本上說，比特幣不是一種貨幣、它不是一種記帳單位，不是一種可擴展的支付方式，也不是一種穩定的價值儲存方式。」他補充說，稱這些是加密貨幣，根本是個錯誤說法，它們連資產都不是。