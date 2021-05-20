〈富邦金法說〉富邦人壽Q1股債實現資本利得483億元 現金滿手伺機再布局

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日舉行線上法說會，旗下富邦人壽首季大賣海外債、增持國內股票，單季股債資本利得就達 483 億元，現金部位增加超過 800 億元，將伺機再布局。此外，富邦金今日也公佈 2020 年底富邦人壽隱含價值 (EV) 為 7814 億元，年增 29.1%，換算金控每股 EV 76.4 元。

受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利大幅成長，台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券獲利也穩步提升，富邦金今年第一季稅後純益達 505.52 億元，較去年同期成長 120%，每股純益為 4.94 元，穩居金控業每股盈餘龍頭。

富邦金 3 月 30 日取得日盛金控過半股權，日盛金總資產 3656 億元於本季首次納入富邦金財報，富邦金整體資產年成長 13.1%，總計富邦金資產達到 9 兆 6958 億元。

截至 2021 年 3 月底，富邦金控淨值年成長 62.1%，達 8160 億元，普通股每股淨值 72.32 元，總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高。受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率 (ROA) 為 2.17%，股東權益報酬率 (ROE) 達 25.61%。

金雞母富邦人壽淨值達 5249 億，亦創下歷史新高，第一季提升國內投資佔比，反映看好台股投資布局，國外債券佔比則下滑、跌破 50%，主因為年初美債利率反彈前及早調節部位實現獲利，帶動第一季現金部位較高，一季就增加 808 億元，現金水位拉高到 3462 億元，未來可伺機布局。

富邦人壽說明，海外固定收益資產以投資等級公司債及金融債為主，金融債較去年同期佔比下降，反映國際版債券贖回，而今年以來已趨穩；自去年上半年收益率反彈期間，新增配置公司債及公債為主，以建立經常性收益部位。亞洲及其他地區佔比較去年同期上升，主要反映新增公債投資部位。

富邦人壽表示，受惠於資本利得表現優異及避險成本改善，當季年化後避險後投資報酬率攀升至 6.8%，優於去年同期。