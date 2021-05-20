檢測試劑廠4月自結兩樣情 瑞基每股賺0.48元 瑞慈虧0.27元

檢測試劑廠今 (20) 日公告自結，瑞基 (4171-TW)4 月稅後純益 2000 萬元，年減 45.95%，每股純益 0.48 元；ABC-KY(瑞慈生技)(6598-TW)4 月稅後虧損 2200 萬元，虧損去年同期收斂，每股虧損 0.27 元。

瑞基 4 月營收 6299 萬元，月減 32.03%、年減 22.13%；稅前盈餘 2500 萬元，年減 37.50%；稅後純益 2000 萬元，年減 45.95%，每股純益 0.48 元。

瑞基 3-4 月營收 1.56 億元，年增 17.29%；稅前盈餘 7800 萬元，年增 30%；稅後純益 6200 萬元，年增 21.57%，每股純益 1.54 元。

瑞基表示，新冠相關產品已導入全台 34 間新冠病毒指定檢驗機構；海外地區方面，正在與德國、法國、巴西代理商洽談訂單中；中南美非的索馬利蘭代理商訂單則已看到 5 月；墨西哥、阿根廷、印尼、緬甸、馬來西亞郵輪商穩定下單出貨。

另外，由於印度爆發嚴重疫情，瑞基的代理商因應當地緊急需求，進行醫材特採進口註冊申請，日本市場則進行產品註冊資料備齊中。

ABC-KY(瑞慈生技) 4 月營收 1100 萬元，月減 69.94%、年增 101.46%；稅後虧損 2200 萬元，虧損去年同期收斂，每股虧損 0.27 元。

瑞慈今日也宣布，歷經美國防疫檢測考驗，將提供國內兩種 PCR 核酸檢測試劑、共 2 萬劑，免費供台灣醫療院所和防疫機構使用，分別為新冠核酸檢測試劑 BioCode SARS-CoV-2 Assay，以及新冠核酸合併檢測 (Pooling Test)。