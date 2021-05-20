〈富邦金法說〉娶到日盛金總資產攀至9.6兆元 Q3擬增資籌聘金

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日舉行線上法說會，日盛金 (5820-TW) 總資產 3656 億元於本季首次納入富邦金財報，帶動富邦金總資產攀升至 9.6 兆元。總經理韓蔚廷表示，富邦金為了併購，擬現金增資新台幣 500 億元，預計今年 8-9 月間完成。

富邦金 3 月 30 日取得日盛金控過半股權，日盛金總資產 3656 億元於本季首次納入富邦金控財報，富邦金控整體資產年成長 13.1%，總計富邦金資產達到 9 兆 6958 億元。

日盛金成為富邦金控子公司，不只併入第一季合併報表，並於 4 月起將日盛金及其子公司之損益依持股比例納入富邦金獲利，金額約計 2.2 億元。

韓蔚廷表示，富邦金為了併購現金增資新台幣 500 億元，擬於 8、9 月完成，屆時對每股純益稀釋約 5%。惟富邦金連續為每股純益獲利王，即使遭些微稀釋獲利，也不會改變富邦金以穩坐 EPS 王的目標邁進。

此外，富邦金董事會已通過擬配發普通股每股現金股利 3 元及股票股利 1 元，合計每股總股利配發 4 元，創下歷史新高紀錄。本次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等，富邦人壽擬上繳金控 74.4 億元，約佔富邦人壽去年純益的 12.2%，這也是自 2018 年以來富邦人壽首度獲利上繳金控。