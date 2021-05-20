遠距推升需求 百容步進馬達接單強勁 出貨至少增逾5成

受惠遠距商機，百容 (2483-TW) 生產用於多功能事業機 (MFP) 的步進馬達，今年接單及出貨大增，步進馬達業務部門在安徽滁州設立的新廠，更已獲主要品牌客戶完成認證並擴大下單，預估全年出貨量成長至少 50%。

百容 100% 轉投資生產步進馬達的碧茂電子，已併入百容電子成為事業部門，該部門江蘇相城廠因官方興建捷運系統的需求遭徵收，產線已完全遷入百容在中國安徽滁州設立的新廠，隨著生產線建置，日前也獲主力客戶完成認證。

百容主管指出，百容生產的步進馬達，主要應用於多功能事務機，在疫情造成的遠距辦公需求下，主要客戶今年起也加大下單量，今年首季出貨金額，就明顯較去年同期大增 77%，依目前主力客戶下單狀況來看，2021 年百容步進馬達營收估可突破 3 億元，較去年成長 50% 以上。

同時，百容原先在江蘇蘇州相城區的廠房，被官方徵收預估徵收補價利益約人民幣 3331 萬元，約 1.45 億元台幣，挹注百容每股純益 1.33 元，最快今年第四季入帳，光此業外補償收益，即超過去年百容全年每股純益 0.76 元。

此外，百容另接單強勁的半導體導線架事業部門，已陸續因原物料價格上漲向客戶反應出貨價格，目前大陸產線仍然供不應求，百容也計畫在台增購沖壓機台擴產，以因應不斷上升的導線架需求。

百容半導體應用的導線架產品，去年營收比重 35%，今年第一季走揚到 39%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點，營運上升趨勢明確。

台灣產線部分，百容電子也積極擴充台中工業區新廠的生產規模，新投資並取得工業區立體化容積獎勵，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資 21.78 億元，台中工業區新廠完工後，兩岸產能包含台中、江蘇相城及安徽滁州的三大支柱，可因應客戶端強勁需求。