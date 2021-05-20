〈外銷訂單〉4月連十四紅、年增42.6% 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 4 月外銷訂單，受惠遠距商機延續，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上全球經濟穩健回升、國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面續揚，4 月外銷訂單達 549.3 億美元，月增 2.4%、年增 42.6%，連 14 紅，續創歷年同期新高，累計前 4 個月外銷訂單金額達 2039 億美元、年增 42.8%。

按貨品別觀察，統計處表示，各主要貨品接單成長均逾 2 成，受惠遠距商機延續，加上 5G、高效能運算等應用需求續增，支撐資訊通信、電子產品接單續強，分別達 154.6 億美元、171.1 億美元，年增 23.8%、51.5%。

光學器材同樣在宅經濟應用需求延續下，帶動面板接單續揚，其中，大尺寸面板量價齊揚，助推單月接單金額達 24.9 億美元，月減 5.6%、年增 34.5%，為連續 10 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處指出，市場需求回升，加上原材物料價格上漲，激勵各項產品價量齊揚，加上基期較低，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品均有雙位數成長，分別達 86%、54%、73.7%、44.8%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，肺炎疫情反覆不定，加上美中貿易及科技紛爭未解，全球經濟仍存在不確定性，但隨著 5G、高效能運算、車用電子等需求強勁，加上宅經濟效應持續，我國半導體業者高階製程具競爭優勢，科技類貨品接單動能可望延續。