出口暢旺+貨運收入創高 我Q1經常帳順差創同期新高

台灣央行今 (20) 日公布我國第一季國際收支帳統計，國際收支順差 105.4 億美元，央行說明，由於新興科技應用需求延續、傳產貨品景氣回暖，再加上貨運收支順差創新高，使經常帳順差達 259.6 億美元，創同期新高紀錄。

央行指出，第一季經常帳順差 259.6 億美元，年增 90.3 億美元，主要是因，新興科技應用需求延續、傳產貨品景氣回暖，推升商品貿易順差 187.5 億美元，年增 63.3 億美元，

另一方面，由於貨運收支順差增加、旅行收支逆差縮小，服務收支去年同期逆差 6 億美元轉為順差 28.3 億美元。

央行進一步說明，服務收支過去多半是逆差，自去年第二季以來轉為順差，至今年第一季順差達 28.3 億美元，創單季最高，其中，貨運收入 37.01 億美元創新高，使貨運收支順差 27.5 億美元也寫單季新猷。

此外，旅行收入第一季僅 2.1 億美元，年減 12.3 億美元，但支出減幅更大達 18.9 億美元至 3.7 億美元，使旅行收支逆差縮小。

金融帳方面，第一季金融帳淨資產增加 (淨流出)159.3 億美元，其中，證券投資淨資產增加 357.4 億美元，創單季新高。

央行表示，第一季對外證券投資回到比較積極的情況，由於銀行部門和保險公司投資國外債券增加，第居民對外證券投資淨增加 232.6 億美元，不過，外資減持台股，使非居民證券投資淨減少 124.9 億美元。