〈美股盤後〉美財政部祭加密監管警告 費半大漲逾2.6%

週四 (20 日) 美上週初領失業金續創疫情爆發以來最低紀錄，黃金、美元下滑，比特幣反彈，十年期美債殖利率回落，科技股領軍，晶片股勢不可擋，美股四大指數集體收紅，道瓊漲逾 180 點，費半大漲逾 2.6%。

美國財政部週四宣布將打擊逃稅等不法加密交易，要求單筆等值 10000 美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週四稱，希望更多加密貨幣交易所的法規出台，因為加密交易所應面臨更多監管，使投資者受到更多的保護。

美財政部還表示，提議全球最低企業稅率應至少為 15%，並將該建議提供給經濟合作暨發展組織 (OECD) ，加速推出全球企業最低稅負制。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四宣佈，Fed 將於今年夏季發布數位貨幣報告，Fed 將在央行數字貨幣 (CBDC) 國際標準中發揮關鍵作用。鮑爾強調，數位美元將將僅僅是 Fed 發行的法定美元的數位化形式，不會是基於去中心化區塊鏈的加密貨幣，也無法替代美元。

地緣政治消息方面，以色列與巴勒斯坦近日在加薩走廊 (Gaza Strip) 一帶激戰，週四雙方達成臨時停火協議。

歐洲議會以 599 票贊成、30 票 反對和 58 票棄權決議，凍結歐盟與中國的投資協議，直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

此外，美國務卿布林肯稱，美俄兩國總統或將於未來幾周舉行高峰會。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.65 億例，死亡數突破 342 萬例，美國累計確診超過 3304 萬例，累計死亡數超過 58.8 萬。印度累計確診超過 2577 萬例，巴西累計確診 1581 萬例。

週五彭博社報導，台灣本土單日確認數持續升溫，駐紐約臺北經濟文化辦事處大使李光章於受訪時稱，美國若能協助提供更多的新冠疫苗援助，將可能有助於保護關鍵的半導體產業。

週四 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 188.11 點，或 0.55%，收 34,084.15 點。

標普 500 指數上漲 43.44 點，或 1.06%，收 4,159.12 點。

那斯達克指數上漲 236.00 點，或 1.77%，收 13,535.74 點。

費城半導體指數上漲 78.84 點，或 2.64%，收 3,066.11 點。

標普 11 大板塊僅能源股下滑，資訊科技、通訊服務和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 2.10%；臉書 (FB-US) 上漲 1.60%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.38%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 1.44%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.23%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.33%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.15%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 0.79%。

費半成分股全數收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.42%；美光 (MU-US) 上漲 1.50%；AMD (AMD-US) 上漲 2.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.07%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.89%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.52%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.78%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.82%。

個股消息

幣圈週四柳暗花明，市場逢低買入、大舉抄底下，比特幣、以太幣和狗狗幣自近期低點大幅反彈。加密交易所營運商 Coinbase (COIN-US) 上漲 3.83%、礦商 Riot blockchain (RIOT-US) 漲 0.17%、Marathon Digital (MARA-US) 漲 0.83%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.14% 至每股 586.78 美元。特斯拉執行長馬斯克週三暗示，特斯拉仍維持比特幣持倉，週四馬斯克推文提到，他不曾、也不會出售任何狗狗幣。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.10% 至每股 127.31 美元。日本 ICT 市場調查諮詢機構 MM 總研顯示，日本在 2020 年出貨 1100 萬部 5G 智慧型手機，較 2019 年成長 40 倍，主要是受益於 iPhone 12 在日本熱賣的影響。

Ralph Lauren (RL-US) 週四暴跌 7.00% 至每股 121.87 美元。該公司發布第四季財報，每股虧損為 1.01 美元，遜於分析師預期。

經濟數據

美國上周 (5/15) 初領失業金報 44.4 萬人，預期 45 萬人，前值自 47.3 萬人上調至 47.8 萬人

美國上周 (5/8) 續領失業金報 375.1 萬人，預期 364 萬人，前值自 365.5 萬人下調至 364 萬人

美國 5 月費城製造業指數報 31.5，前值 50.2，預期 43。

華爾街分析

Mizuho Securities 美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 稱：「市場對通膨率進一步上升的預期，需要有證據表明『經濟將非常、非常迅速地超過充分就業水準。』美國可能已達經濟活動的最高水準，而這種情況可能已在 3 月和 4 月發生。」

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「儘管通膨一直是市場焦點，但記住，Fed 的雙重目標，其中一個是就業，初領失業救濟金人數再次表明，美國正朝著正確的方向前進，但距離疫情爆發前的就業水準還有段距離。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主