IE瀏覽器即將退休！微軟宣布明年6月停止該服務

曾經盛極一時的 Internet Explorer 瀏覽器即將謝幕，微軟 (MSFT-US) 表示為了透過 Microsoft Edge 瀏覽器與獨占市場的 Chrome 競爭，明年將關閉 IE( Internet Explorer ) 瀏覽器。

微軟周三 (19 日) 在推特發文表示，Windows 10 上 Internet Explorer 未來將由更快、更安全的 Microsoft Edge 所取代，Internet Explorer 11 將在 2022 年 6 月 15 日停止使用，且不再支持某些版本的 Windows10。

IE 瀏覽器於 1995 年推出，憑藉著獨占數十億台電腦的微軟 Windows 作業系統優勢，成為主流瀏覽器。但這種搭售的策略讓微軟吃上反托辣斯官司。

隨著時間進入 2000 年代後期，谷歌 (GOOGL-US) 的 Chrome 以快速的搜尋速度與流暢介面快速竄起，IE 瀏覽器和 Chrome 相比的呆滯，淪為網路上無數迷因的主題。

為加強搜尋引擎的競爭力，微軟於 2015 年推出 Windows Edge 瀏覽器，採用和 Google 瀏覽器相同的技術。

據網絡分析 Statcounter 數據，截至今年 4 月，Chrome 在全球瀏覽器市占率達 65%，其次是蘋果 (AAPL-US) 的 Safari，市占為 18%。Microsoft Edge 僅占 3%。