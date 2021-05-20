〈興能高法說〉居家辦公需求強 訂單看至8月 新產能Q3開出

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (20) 日召開線上法說會，展望後市，董事長邢雪坤指出，居家辦公相關產品需求強勁，訂單已看至 8 月，看好第二季營收維持年成長，下半年將再比上半年好，且為因應需求，軟包、扣式電池已啟動擴產，預期新產能第三季開出。

昆山廠營運長羅高樂指出，興能高今年有軟包、扣式電池兩個擴產計畫，目前月產能分別為 420 萬、15 萬顆，隨著本季設備陸續到位、校準完成，第三季起月產能將擴增為 500 萬、45 萬顆，總產能年增 25%。

同時，由於兩條新產線都採用自動化新設備，看好在全產能滿載時，可以減少 15-20% 人力，不僅節省成本，也有助產品一致性，提升出貨品質穩定。

展望第二季，發言人王光昌表示，隨著疫情日趨嚴重，居家辦公趨勢興起，看好居家辦公用品，電腦周邊以及電競耳機需求可以維持不錯的成長性，藍芽耳機、穿戴裝置等方面需求則略為持平或下滑。

興能高也積極開發新應用市場，近期已有部分成果顯現，包括醫療、自行車領域，第一季業績均呈現季增、年增，也屬公司較高毛利產品，其中，醫療產品平均毛利率高達 5 成以上。

興能高主要與美系醫材大廠合作，提供胰島素注射鏡、助聽器、低周波治療器等電池，預期第三季客戶還會再將推出新品，屆時也將挹注營收，同時，美系自行車變速器的客戶也已與公司接洽下一代新產品。

針對扣式電池，刑學坤提三大點，表明公司專利不侵權、能量密度要有競爭力，並以現有歐系大客戶為基礎，再逐步擴大銷售。

興能高也規劃 2020-2023 年，公司每年以平均 10% 的能量密度作提升，透過改變正極材料，以提高充電電壓，現今已從早期 4.2 伏，提高至 4.45 伏，且已進入量產階段，目前也正開發 4.48 伏、4.5 伏的新品。

興能高第一季營收受工作天數影響，營收較上季下滑，不過明顯優於去年同期，約 4.85 億元，季減 15.5%，年增 130%，創下歷年同期新高，毛利率達 19.5%，季增 1 個百分點，年增 9.7 個百分點，營益率 6.7%，季減 0.4 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 0.25 億元，季減 32.7%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.29 元。

興能高第一季營收以藍芽耳機為主，比重 51.7%，電腦周邊 16%，音響 11.4%，穿戴裝置 5.3%，醫療產品 4.9%，充電產品 4.3%，其他則為 6.4%。