〈股東會史上首延期〉東元經營權延長賽 電子投票結果24日下午公布

東元 (1504-TW) 原定 25 日舉行股東會，全面改選董事會，不過因應疫情股東會將延期召開，父子經營權之爭也陷入延長賽，至於股東電子投票不受影響，預計 24 日下午公布投票結果，屆時可知父子兩派陣營初步掌握股權。

東元表示，依照公司法規定，徵求委託書應在股東會開會前 5 日送達公司、股務代理機構，目前此作業已在昨日完成，另外，電子投票不受股東會延期影響，投票結果將於 24 日下午公布。

東元經營權之爭也陷入延長賽，對於股權掌握程度，黃育仁陣營表態，已獲得持股比重約 1 成多的外資股東支持，支持持股比重超過 25%，加上在外流通股數 20% 中，獲得許多散戶支持且優於預期。

黃茂雄雖然未對外說明，不過從年報資料顯示，寶佳集團透過寶佳資產、嘉源投資、合遠國際持股 25.7%、華新持股 9.7%，另外加上黃茂雄、董事長邱純枝等個人持股，該陣營持股至少 4 成。

東元宣示，已獲兩家外資投票建議機構共同支持，贊成公司所提 11 位董事及獨立董事候選人，並反對股東菱光科技提名的 7 席董事及獨立董事候選人，以及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。