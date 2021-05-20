〈國內疫情升溫〉宏碁釋出萬元教育筆電 華碩推企業雲端防疫專案

國內疫情升溫，各級學校改採線上教學，因應遠距商機需求，宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日宣布推出萬元有找的教育筆電，鎖定學生線上學習需求，預計月底陸續交貨，華碩 (2357-TW) 則推出雲端防疫專案，可望協助中小企業轉型數位工作型態。

宏碁表示，近期電腦相關設備需求量數倍成長，為因應全台學生線上學習需求，除動員公司力量調度貨源加緊供貨外，也推出萬元以下教育筆電機種，為 11.6 吋螢幕、8GB RAM、256GB SSD 儲存，內建 Windows 10 Home 正式版標準作業系統，專案價為 9990 元，預計 5 月底開始陸續交貨。

宏碁旗下展碁國際 (6776-TW) 也宣布，因應企業遠距、學校線上教學，電腦需求大增，將提供免費提供電腦健檢，並協助民眾升級配件以提升整體工作效能。

華碩則鎖定防疫居家辦公商機，推出 WebStorage for Business 防疫專案，提供三個月免費無限儲存空間，且一個管理者帳號可搭配 29 個成員帳號共享雲端空間，可望滿足企業團隊資料共享協作需求。

華碩表示，ASUS WebStorage 全球用戶至今也已突破七千萬，這次推出雲端防疫專案，希望協助企業共渡疫情難關，無痛轉型為數位工作新型態。