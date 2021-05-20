〈國內疫情升溫〉金融三業確診連環爆 236家啟動居家辦公

國內疫情嚴峻，金融業者也陸續傳出員工確診案例，使得居家辦公的金融機構家數也再度攀升，金管會今 (20) 日統計，截至昨日為止，金融三業合計有 236 家啟動居家辦公。

隨著國內疫情本周急速擴散，目前多達 8 家金融機構有確診案例，分別為：富邦金、國泰金、合庫銀行、永豐銀北台中分行、安泰銀景美分行、中壽敦北大樓、郵局、群益金鼎證等。

銀行局主秘童政彰表示，因為銀行業容易接觸到客戶民眾，因此依據中央疫情中心規定，金融機構若有員工確診，須遵循一定的處理流程 SOP，一是營業場所進行清場消毒、二是通知客戶、三是資訊要透明要對外說明。

據銀行局統計，目前共有 38 家國銀總行部分單位、15 家外銀及陸銀在台分行已採行「異地辦公」；28 家國銀總行部分單位、27 家外銀及陸銀在台分行採行「居家辦公」。

保險業部分，保險局統計，至 5 月 19 日止，有 19 家產險、22 家壽險採居家辦公、異地辦公，其中，同時有居家辦公、異地辦公的產險業者達 14 家、壽險業者達 17 家還有 3 家再保險已全數啟動居家辦公。

證期局也統計，「居家辦公」的券商達 36 家、期貨商 12 家、投信 35 家、投顧業者 64 家；「異地辦公」的券商達 44 家、期貨商 12 家、投信 25 家、投顧 8 家。

整體來說，銀行業有 55 家、保險業有 34 家、證券業有 147 家、合計共 236 家金融業者因應疫情嚴峻，為嚴防群聚感染風險，啟動居家辦公機制。